Как избавляться от жирных бульонов, рассказали специалисты

Одна из частых причин засоров труб – отложенный жир на их поверхности. Он становится причиной засоров. Коммунальщики категорически запрещают сливать жирные бульоны в унитаз.

Как пояснили в пресс-службе "Росводоканал Тюмень", решить вопрос можно несколькими способами. Можно остудить бульон, собрать жир, а остатки вылить в унитаз, сообщает АиФ-Тюмень..

Жирные сковородки рекомендуется вытирать насухо бумажным полотенцем и потом мыть.

"Жир откладывает на поверхности труб и становится причиной засоров. Кроме того, жир, словно клей, склеивает другой мусор, попадающий в канализацию. Из-за этого образуются плотные комки, которые перекрывают движение стоков в трубе", – добавили в ведомстве.