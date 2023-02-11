Как избавляться от жирных бульонов, рассказали специалисты

09:13 11 февраля 2023
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Одна из частых причин засоров труб – отложенный жир на их поверхности. Он становится причиной засоров. Коммунальщики категорически запрещают сливать жирные бульоны в унитаз.

Как пояснили в пресс-службе "Росводоканал Тюмень", решить вопрос можно несколькими способами. Можно остудить бульон, собрать жир, а остатки вылить в унитаз, сообщает АиФ-Тюмень..

Жирные сковородки рекомендуется вытирать насухо бумажным полотенцем и потом мыть.

"Жир откладывает на поверхности труб и становится причиной засоров. Кроме того, жир, словно клей, склеивает другой мусор, попадающий в канализацию. Из-за этого образуются плотные комки, которые перекрывают движение стоков в трубе", – добавили в ведомстве.

Теги: Водоканал
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