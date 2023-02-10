Тюменцы могут стать наставниками для детей-сирот

Общественная организация "Молодой лидер" начинает реализацию проекта "Наставничество" для детей-сирот, проживающих в филиале "Борки" Регионального центра "Семья", сообщает информцентр правительства ТО.

Будет отобрано 30 наставников для 30 подростков. Для девочек будут проводиться занятия "Очарование женственности", для мальчиков - "Мужской клуб", в театральной мастерской "ТеМа" дети будут учиться выражать свои эмоции.

Кроме того, выпускники 9 и 11 классов пройдут обучение рабочим профессиям у партнеров организации. Ребятам будут предложены следующие направления: администратор салона красоты, официант, горничная. После прохождения обучения ребят ждет стажировка с возможностью последующего трудоустройства.

Традиционно детей ожидают ежемесячные конкурсы, мероприятия с наставниками.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и содействии департамента соцразвития Тюменской области. Сейчас идет набор наставников. Заявки принимаются для конца февраля.