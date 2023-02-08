Тюменцам впервые предлагают оценить проекты, реализованные за счет губернаторских грантов

В Тюменской области впервые проводится оценка результатов проектов, которые получили грант губернатора Тюменской области по итогам конкурса 2021 года.

Оценке подлежат 43 проекта, реализованных за счет областного бюджета и софинансирования Фонда президентских грантов. Информация об итогах этих проектов размещена в разделе "Поддержка СО НКО" на официальном портале органов государственной власти Тюменской области, портале общественных объединений "Диалог".

Комментарии и оценки по каждому проекту могут оставить независимые эксперты, представители региональных органов исполнительной власти и общественных палат, некоммерческих организаций, люди с активной жизненной позицией и благополучатели инициатив данных проектов.

Оценка позволит выявить лучшие практики реализации социально значимых проектов, в том числе в части информационного освещения проекта. По итогам оценки проекты будут распределены на "успешно", "удовлетворительно" и "неудовлетворительно" реализованные.

Из числа успешных проектов будет сформирован топ-10 проектов, реализовавшие их организации получат дипломы, а также могут быть представлены департаментом соцразвития Тюменской области к иным формам поощрения и (или) поддержки их деятельности.

Оценить проекты можно с 9 февраля по 12 марта 2023 года.

Для участия в оценке необходимо:

1. Зарегистрироваться на портале.

2. Ознакомиться с приказами и итоговыми таблицами, подготовленными на основании внутренней оценки департаментом социального развития Тюменской области.

3. Ознакомиться с презентациями проектов, подготовленными победителями первого конкурса грантов губернатора Тюменской области.

4. Принять решение и проголосовать за проект по трехбалльной шкале ("успешно", "удовлетворительно" и "неудовлетворительно"). Ответы визуализированы в виде соответствующих по смыслу смайлов под каждым проектом.

При оценке результатов проекта оценивающие не вправе требовать от некоммерческой организации, реализовавшей проект, дополнительную информацию или документы.

Методика оценки подробно описана в приказах департамента социального развития Тюменской области от 22.08.2022 № 359-п "Об утверждении Порядка проведения оценки результатов реализации проектов победителями конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества", от 06.12.2022 № 518-п "О внесении изменений в приказ от 22.08.2022 № 359-п".

Первый конкурс грантов губернатора Тюменской области проводился по технологии Фонда президентских грантов. По решению Объединенного экспертного совета победителями признано 43 проекта 37 социально ориентированных некоммерческих организаций. Сумма распределенных средств составила чуть более 35 млн рублей, в том числе более 17 млн за счет софинансирования конкурса Фондом-оператором президентских грантов. Победителями стали проекты из Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Тобольска и Сладковского района.