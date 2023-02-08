Тюменский "Пионер" поддерживает "Движение первых"

Во Дворце творчества и спорта "Пионер" 9 февраля откроется первичное отделение Российского движения детей и молодежи "Движение первых".

На церемонии состоится презентация пяти направлений, по которым будет работать движение в "Пионере": "Наука и технологии", "Культура и искусство", "Патриотизм и историческая память", "Туризм и путешествия", "Экология и охрана природы".

Участие в мероприятии примут воспитанники разных отделений Дворца в возрасте от 10 до 17 лет. После официальной части все ребята смогут поучаствовать в мастер-классах, которые организуют для них педагоги Центра туризма и краеведения, Эколого-биологического центра, Областного поискового центра, Центра эстетического воспитания детей (Арт-парк) и детского технопарка "Кванториум".

На начало февраля в Тюменской области инициировано открытие порядка 150 первичных отделений на базе учреждений общего и дополнительного образования, культуры и загородных лагерей. На первом региональном совете движения утвердили 112 заявок, остальные будут рассмотрены на втором заседании, которое запланировано на 16 февраля.

РДДМ "Движение первых" реализуется в рамках национального проекта "Образование".