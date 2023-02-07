У соцсети "ВКонтакте" произошел сбой в работе

Компания "ВКонтакте" сообщила, что у некоторых пользователей могут быть трудности с загрузкой, ведутся работы над восстановлением доступа, пишет РИА Новости.
В данный момент при попытке зайти на личные страницы, соцсеть выдает сообщение:
Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Пресс-служба компании в Telegram-канале сообщает, что "Сейчас пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой ВКонтакте. Уже чиним!"
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