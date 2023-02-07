У соцсети "ВКонтакте" произошел сбой в работе

22:31 07 февраля 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Компания "ВКонтакте" сообщила, что у некоторых пользователей могут быть трудности с загрузкой, ведутся работы над восстановлением доступа, пишет РИА Новости. 

В данный момент при попытке зайти на личные страницы, соцсеть выдает сообщение:

Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже.

Пресс-служба компании в Telegram-канале сообщает, что "Сейчас пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой ВКонтакте. Уже чиним!"

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2023