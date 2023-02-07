У соцсети "ВКонтакте" произошел сбой в работе

Компания "ВКонтакте" сообщила, что у некоторых пользователей могут быть трудности с загрузкой, ведутся работы над восстановлением доступа, пишет РИА Новости.

В данный момент при попытке зайти на личные страницы, соцсеть выдает сообщение:

Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже.

Пресс-служба компании в Telegram-канале сообщает, что "Сейчас пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой ВКонтакте. Уже чиним!"