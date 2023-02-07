Ансамбль нацгвардии выступит в Тюмени в День защитника Отечества

23 февраля в Тюменской филармонии выступит академический ансамбль песни и пляски войск нацгвардии РФ. Ансамбль представит программу "Песни военных лет", посвященную 78-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Один из крупнейших армейских художественных коллективов страны создан в 1973 году. За время творческой деятельности ансамбль дал более 8 тысяч концертов для 25 миллионов зрителей. Более 40 раз выезжал в горячие точки: Нагорный Карабах, Дагестан, Ингушетию, Южную Осетию, Абхазию.

С 1985 года ансамблем руководит народный артист России, профессор Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского, генерал-майор Виктор Елисеев. В Ансамбле он прошёл путь от солдата до генерала.