Тюменские депутаты хотят проверить надежность охраны в детсадах и школах

Вопрос профилактики терроризма и экстремизма на территории Тюмени в 2022 году депутаты Тюменской городской думы рассмотрели на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению. Заслушав доклад представителя администрации, члены комиссии отметили, что в целом муниципалитет успешно справился с выполнением поставленных задач, однако бдительность терять нельзя.

Директор городского департамента безопасности жизнедеятельности Олег Датских сообщил, что в Тюмени проводится большая информационная работа по противодействию терроризму и экстремизму, формированию традиционных нравственно-духовных ценностей среди молодежи. Требования по антитеррористической защищенности выполняются по 463 объектам (парки, скверы, учреждения образования, культуры и спорта). В детсадах и школах организованы физическая охрана, системы видеонаблюдения работают в 252 зданиях (всего их 300 вместе с учреждениями молодежной политики), везде имеются кнопки тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт отдела вневедомственной охраны. В прошлом году в городе проведено 850 инструктажей и 425 тренировок антитеррористического характера, участвовали в них около 120 тысяч человек.

Бюджетом города на 2023 год предусмотрено усиление охранных функций, в частности, все школы и детсады по периметрам оборудуют охранной сигнализацией на первых этажах и входных группах, системами видеонаблюдения.

Депутаты особое внимание обратили на обеспечение безопасности детей в образовательных учреждениях и предложили более тщательно вести данную работу. При этом зампредседателя городской думы Дмитрий Осипов заметил, что в последнее десятилетие в городе в этом направлении был проделан колоссальный объем работы, благодаря чему количество правонарушений снижается.

"В выступлениях депутатов были нотки тревоги, озабоченность есть, попытка дать какие-то советы, но руководители структурных подразделений полагают, что с их стороны предпринято достаточно много мер. Однако совершенству предела нет, поэтому мы считаем, что нужно работать очень и очень внимательно. Прошу горожан быть бдительными, давайте помогать друг другу, поддерживать друг друга", - подытожил председатель постоянной комиссии Степан Киричук.

В беседе с журналистами он сообщил, что намерен вместе с коллегами, общественниками проверить надежность охраны соцобъектов. "Члены нашей комиссии поедут с проверками, в частности, попробуют заехать в детсады и школы. Проверим на практике, как все это происходит", - пояснил Степан Киричук.