Специалисты ЛНР и ДНР пройдут в Тюмени стажировку по защите прав детей

Специалисты по защите прав детей из ЛНР и ДНР пройдут стажировку в Тюменской области, регион стал одним из четырех субъектов России, участвующих в проекте "Стажировки для защитников детства ЛДНР: дорога домой".

Инициатива получила поддержку по итогам специального конкурса на предоставление грантов Президента РФ. Проект реализует общественная организация “Наши дети” совместно с ОНФ.

В состав делегации войдут 15 представителей органов образования, муниципальных администраций, центров социальной поддержки семей и детей и других организаций.

С 15 по 17 февраля специалисты пройдут обучение от профильных экспертов, посетят учреждения социального обслуживания для обмена опытом.