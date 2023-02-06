Более 15 тысяч тюменских детей кружки и секции посещают благодаря персонифицированному финансированию

На конец января 2023 года в реестре поставщиков услуг дополнительного образования Тюменской области зарегистрировано 123 организации сферы физической культуры и спорта, молодежной политики, культуры, образования и негосударственного сектора из 26 муниципальных образований региона, реализующих 403 программы по системе ПФДО. С 1 сентября 2022 года по конец января 2023 года на эти программы проведено 15 750 зачислений детей.

ПФДО — это схема финансирования дополнительного образования. Система призвана предоставить детям возможность используя бюджетные средства обучаться бесплатно в любой организации в том числе и частной.

Наибольшее количество программ по ПФДО представлено в художественной направленности – 128. Более 5000 раз системой ПФДО воспользовались родители при зачислении детей на вокал, хореографию, театральное и цирковое искусство и декоративно-прикладное творчество. На втором месте физкультурно-спортивная направленность, представленная 115 программами, на которые дети и подростки были зачислены более 4 700 раз. Далее следуют социально-гуманитарная направленность – 62 программы (более 2100 зачислений), техническая направленность – 58 программ (более 2100 зачислений), естественнонаучная направленность – 28 программ (зачислений более 1100). Завершает рейтинг туристско-краеведческая направленность, где заявлено 12 программ и проведено порядка 480 зачислений.

С каждым годом спектр программ по ПФДО становится шире, у детей и подростков появляется больше возможностей для самоопределения. Например, в ЦРТДиЮ "Бригантина" в Тюмени программы ПФДО представлены по четырем направленностям: физкультурно-спортивной, художественной, естественнонаучной и технической. Детям предлагают такие программы, как "Азбука хип-хопа. Шаг вперед", "Искатели приключений" (география, биология, экология), "Robotiks" (робототехника), "Палитра увлечений" (бумагопластика), "Физкультура для малышей", ОФП с элементами греко-римской борьбы, "Шерстяная акварель" и многие другие. "В этом году наблюдается повышенный спрос на программы по ПФДО. Только "Физкультурой для малышей" у нас занимается более 140 дошколят благодаря сотрудничеству с близлежащим детским садом", – прокомментировала методист "Бригантины" Елена Стефанович.

В ДЮЦ "Вероника" предлагают 35 программ, услугами которых уже воспользовались более 800 человек. В соответствии с запросами детей и родителей каждый год добавляются новые программы. Сейчас за счет средств ПФДО ребята могут осваивать каллиграфию на программе "Аз. Буки. Веди", "ТикТок танцы", основы работы в прикладных программах MS Office и многие другие. "Система ПФДО работает не первый год, родителям стало более понятно, как работает система, какие преимущества дает, поэтому они с удовольствием используют такой вариант оплаты услуг дополнительного образования. Стоимость программ по ПФДО в нашем детском центре позволяет ребенку в течение года посещать занятия без родительской доплаты", – подчеркнула методист "Вероники" Алина Мавлютова.

Получить услугу за счет средств ПФДО возможно и в организациях частной формы собственности. В Ишиме в ТРДЮОО "Казачья молодежь Сибири" школьники могут освоить программу, построенную на традициях казачества. "С ПФДО мы работаем второй учебный год. Если в прошлом году у нас обучалось по этой системе порядка 120 детей, то в этом уже 150. Как и ранее родители не платят из своего кармана за обучение ребенка у нас, для них по факту ничего не поменялось. ПФДО стало дополнительной мотивацией для педагогов. Сейчас за каждого воспитанника, пришедшего по системе ПФДО, они получают зарплату, потому как ПФДО предполагает, что деньги идут вслед за ребенком. Раньше они работали исключительно на энтузиазме", – пояснил председатель общества Виктор Клишев.

Для того, чтобы воспользоваться системой ПФДО необходимо зайти на "Навигатор дополнительного образования Тюменской области", на главной странице в строке поиска указать название интересующей организации и перейти в карточку учреждения. Затем зайти во вкладку "Программы" и справа в расширенном поиске в фильтре "Стоимость" выбрать "В рамках системы ПФДО". Платформа выгрузит все программы, на которые в данный момент есть возможность подать заявку на зачисление с оплатой по ПФДО.

Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в Тюменской области реализуется в рамках национального проекта "Образование".