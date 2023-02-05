Тюменцы могут принять участие в конкурсе "Лучший урок письма – 2023"

В России 1 февраля 2023 года стартует XXI ежегодный конкурс "Лучший урок письма". В творческом соревновании могут участвовать учащиеся в возрасте до 21 года, так и педагоги. Присоединиться к нему могут и жители Тюменской области.

Для школьников и студентов предлагается шесть номинаций: "Кто может меня воспитать?" — от МГУ им. М.В. Ломоносова, "Я доброволец, я волонтер" — от Профсоюза работников связи России, "Рецепты счастливой семьи" — от Фонда социально-культурных инициатив, "Судьба и Родина едины!" — от Союза писателей России, "Есть такая профессия – Родину защищать…" — от Министерства обороны России и "Наставник - создатель будущего" — от Российского движения детей и молодежи "Движение первых".

Жюри во главе с ректором МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничим оценит структурность мышления авторов работ, их творческий подход и уровень владения русским языком.

В конкурсе также предусмотрена номинация для преподавателей – "Лучшая методическая разработка проведения урока письма". Жюри выберет наиболее оригинальные методические наработки, которые возможно внедрить в школьную программу, сообщила Мегатюмень.