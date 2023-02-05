Как выбрать почвогрунт в магазине, рассказал специалист

Качественные семена, освещение и подходящий грунт весной являются важной составляющей успешного и богатого урожая осенью. Как правильно выбрать почвогрунт, рассказали в Россельхозцентре

"Основу большинства грунтов составляет верховой торф. Он является важным элементом для роста и развития растений, так как он снабжает корни воздухом и водой. Мы знаем, что торф образуется на болотах, в результате неполного разложения растений и других организмов", - разъясняется на сайте Россельхозцентра.

Верховой торф имеет повышенную кислотность. Поэтому в составе обязательно должен быть раскислитель: известь, зола или доломитовая мука. Для повышения рыхлости, чтобы торф после поливов не уплотнялся, в него добавляют речной песок или вермикулит.

При покупке почвогрунта обратите внимание на срок годности на упаковке, изучите состав. Не приобретайте сразу большую партию, возьмите пробную. При вскрытии убедитесь, что почвогрунт влажный, не содержит плесени, неприятного запаха, сухих растений, сообщает Тюменская линия