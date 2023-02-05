За 2022 год объем платных услуг вырос на 11 млрд рублей в Тюменской области

14:29 05 февраля 2023
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В Тюменской области растет объем предоставленных платных услуг. В январе-ноябре 2022 года за них заплатили 130 млрд 752,3 млн рублей, на 11 млрд больше, чем годом ранее (119 млрд 083,7 млн рублей), сообщает Тюменьстат.

Наиболее востребованы были различные услуги с апреля по август, когда общий объем оплаты за них превышал 12 млрд рублей. Во все остальные месяцы он был выше 11 млрд рублей. За год больше всего подорожали услуги зарубежного туризма — по сравнению с декабрем 2021 года на 58,4%, а с октябрем 2022-го — на 8,5%, сообщает Вслух.ру.

Теги: Тюменьстат
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