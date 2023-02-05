В Тюменской области становится меньше мест концентрации ДТП на автодорогах федерального значения

В 2022 году зафиксировано пять самых опасных мест на трассах. Здесь в общем произошло 23 ДТП, 5 человек погибли, 39 человек ранены. Это два участка на автодороге Курган-Тюмень (на 191 и на 192-м километрах под Тюменью), а также три места концентрации ДТП на федеральной трассе Тюмень-Омск (на 12-м и 37-м километрах в Тюменском районе, на 68-м в Ялуторовском районе).

Госавтоинспекция вместе с владельцем дорог уже предприняли ряд мер для стабилизации аварийной обстановки в этих местах, в 2023-м году запланировано предпринять дополнительные меры безопасности. Уже установлены дополнительные дорожные знаки, информационные щиты.

На некоторых участках будут установлены "шериф-балки", имитирующие присутствие патрульного автомобиля ДПС. Кроме того, усилен контроль за соблюдением водителями ПДД в этих местах, организованы дополнительные дежурства нарядов ДПС, сообщает ГИБДД Тюменской области.