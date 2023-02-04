Изменения уровня зарплаты в течение года оценили в Тюменской области

В Тюменской области средний уровень номинально начисленных зарплат составил 59 тыс. 357 рублей. По сравнению с прошлым годом это больше на 9,8%. Максимальный уровень был зафиксирован в июне и июле. Оперативные итоги, пока за 10 месяцев 2022 года, обнародовал Тюменьстат.



Самая низкая зарплата была в январе и феврале — 52 тыс. 587 руб. и 54 тыс. 701 руб. соответственно. Летние повышения и снижения связаны в том числе с отпусками. В июне в среднем было начислено 63 тыс. 25 руб., в июле — 64 тыс. 176 руб. Однако затем произошло небольшое снижение: в августе средний заработок снизился до 59 тыс. 703 рублей, в сентябре — до 58 тыс. 953 рублей. В октябре зарплаты в среднем составили 60 тыс. 342 рубля, примерно на уровне марта и апреля.

Традиционно больше всех зарабатывали в сфере добычи нефти и газа (в среднем за 10 месяцев 170 тыс. 592 руб.), производстве химических веществ и продуктов (146 тыс. 768 руб.), производстве машин и оборудования (137 тыс. 178 руб.), научных исследованиях и разработках (131 тыс. 518 руб.), деятельности воздушного транспорта (121 тыс. 608 руб.), сообщает Вслух.ру.