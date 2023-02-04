Уватский краеведческий музей отмечает 15-летие

В одном из лучших районных музеев Тюменской области хранятся больше 8,5 тысяч экспонатов, и их число растет с каждым годом, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

По словам директора музея, Людмилы Телегиной, в Увате собрано немало уникальных экспонатов. В частности, отпечаток листа тропического дерева гинкго — самый древний экспонат в музее. Это дерево-реликт эпохи динозавров. Возраст отпечатка — около 450 миллионов лет. Экспонат музея занесен в "Книгу рекордов Тюменской области":



В краеведческом музее "Легенды седого Иртыша" проходит около 80 выставок, не считая постоянных экспозиций.

- Наш районный краеведческий музей известен за пределами не только района, но и региона. В год его посещают около 20 тысяч человек, - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров.