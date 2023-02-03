В "Менделеевке" откроют экспозицию "Друг. Наставник. Учитель"

Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева 10 февраля в 15:00 приглашает на презентацию выставки "Друг. Наставник. Учитель", посвященной Году педагога и наставника в России.

В экспозиции представлены художественные произведения о труде педагога, научно-популярные издания о выдающихся мастерах российской и зарубежной педагогики и их педагогические системы. Посетители ознакомятся с цитатами, высказываниями известных педагогов, мыслителей, писателей, с художественными российскими фильмами из коллекции библиотеки, посвященными школьной и учебной жизни.

Экспозиция также включает фотовыставку "Летят века. Растят учеников учителя". Это 30 фотографий с изображением учебных классов, учебного процесса в России различных исторических эпох с XVIII века до наших дней с QR-кодами. Любой желающий при наличии смартфона или другого устройства сможет познакомиться с особенностями и отличиями образования прошлых лет и сравнить с настоящим.

Еще одна часть проекта – инсталляция "Наш класс" – расскажет об организации работы в классе в советское время. Она включает школьную доску, учебную парту, стол учителя, учебные стеллажи, предметы учебного процесса.

Выставка "Друг. Наставник. Учитель" будет работать до конца года.