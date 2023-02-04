Месяц профилактики онкозаболеваний начинается в Тюменской области

С 13 по 17 февраля в поликлиниках региона пройдут Дни открытого приема, на которых тюменцы смогут проверить свое онкологическое здоровье. 18 февраля всех пациентов с выявленным в эти дни подозрением на новообразование примут профильное учреждение МКМЦ "Медицинский город". В ряде поликлиник проведут занятия Школ по уходу за паллиативными больными.

Специалисты Медицинского города, Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики приедут в трудовые коллективы города Тюмени с акциями "Убедись, что ты здоров!", "Академия здоровья". Прямо на рабочем месте тюменцы смогут пройти экспресс-осмотр врачей–онкологов, ряд исследований, узнать о профилактике онкологических заболеваний, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.