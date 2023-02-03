В Сорокинском районе с почестями захоронили останки красноармейца

15:51 03 февраля 2023
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В деревне Рядовичи Сорокинского района состоялась церемония прощания с красноармейцем 1-й Гвардейской Отдельной инженерной бригады специального назначения Александром Алексеевичем Солоденко 1923 года рождения.

Останки бойца нашли московские поисковики осенью 2021 года в Орловской области. При красноармейце обнаружили медаль "За отвагу". По ее номеру установили личность.

Сначала местом захоронения стала Курская область, но удалось найти родственников солдата. Тогда останки Александра Алексеевича отправили в Тюменскую область. В Рядовичах с бойцом простились участники поискового движения и представители Ишимского межрайонного следственного отдела.

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