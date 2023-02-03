В Тюменской области обновили правила содержания и выгула домашних животных

Постановлением Правительства Тюменской области от 27 января 2023 приняты дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе их выгулу.

В документе указывается, что владельцы обязаны обеспечивать полноценный уход за животными, убирать отходы их жизнедеятельности, при обнаружении у питомцев признаков болезни обращаться к ветеринарам и так далее:

Не соблюдающих требования к содержанию и выгулу домашних животных будут штрафовать. Региональное управление ветеринарии готовит проект закона о внесении изменений в областной кодекс об административной ответственности. Контроль за соблюдением правил будет осуществлять Управление ветеринарии на основании обращений граждан и выездных обследований, сообщает информационный центр правительства ТО.

О нарушения требований можно сообщать в электронном виде через портал () ОГВ ТО или сайт Госуслуг; письмом в адрес Управления: 625041, г. Тюмень, ул. Институтская, д. 2, корп. 1.