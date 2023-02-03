К "Движению первых" присоединяются тюменские загородные лагеря

Фестиваль "День первых" в честь открытия первичных отделений Российского движения детей и молодежи "Движение первых" на базе 11 загородных лагерей Тюменской области пройдет 4 февраля в центре "Ребячья республика".

На фестивале соберутся активы загородных лагерей и центров Тюменской области. Встречу с ребятами проведут председатель регионального совета РДДМ "Движение первых" в Тюменской области Наталья Ахлюстина и участники первого съезда Движения, который состоялся в декабре прошлого года в Москве.

В рамках фестиваля участникам расскажут о ценностях, миссии и направлениях работы РДДМ "Движение первых". Делегации загородных лагерей, на базе которых будут открыты первичные отделения, презентуют свою деятельность.

Во время события состоится "Фестиваль талантов", на котором участники смогут посетить 11 тематических площадок, среди которых "Детские идеи", "Я-вожатый", "Профессии лагеря", "Спорт", "Лидеры", "Мы вместе", "Лаборатория вкуса" и другие. Завершится фестиваль общим костром "Мы в движении".

По итогам первого месяца работы Российского движения детей и молодежи "Движение первых" Тюменская область занимает лидирующую позицию в стране по количеству открытых первичных отделений.