Фуат Сайфитдинов: Общественная палата – это важный институт гражданского общества

В Тюменской областной думе с использованием режима ВКС состоялось шестнадцатое пленарное заседание. В нем приняли участие депутаты, представители исполнительных органов власти, территориальных федеральных структур. Всего рассмотрели более 20 вопросов.

Комментируя итоги заседания, спикер регионального парламента Фуат Сайфитдинов, прежде всего, остановился на утверждении членов Общественной палаты Тюменской области четвертого созыва депутатами облдумы.

Напомним, эта структура формируется тремя частями – 34 человека выбирают депутаты облдумы из числа представителей региональных общественных организаций, 34 – от общероссийских общественных объединений утверждаются губернатором области. Остальные 34 представителя определяют вновь утвержденные члены Общественной палаты по представлению местных общественных объединений. Таким образом, в состав палаты войдут 102 человека.

"Мы все понимаем, что это важный институт гражданского общества. Общественная палата обеспечивает взаимодействие гражданского общества и органов государственной власти. Это эффективный механизм сотрудничества общества и власти", - выразил мнение парламентарий.

По словам Фуата Сайфитдинова, у Тюменской областной думы и региональной Общественной палаты за прошедшие годы сложилось конструктивные, деловые взаимоотношения. Её представители приглашаются не только на заседания думы, но и на заседания комитетов и рабочих групп. Кроме того, проводятся совместные мероприятия, круглые столы.

"Общественники могут выходить с законодательной инициативой, а также участвовать в экспертизе законопроектов", - отметил глава облдумы.

Он напомнил, что Общественная палата избирается на три года.

"В этот раз была очень большая активность – подали 73 заявления на 34 места. После рассмотрения документов осталось 66 человек. Очень сложно было выбрать, все кандидатуры – достойные, это заслуженные и авторитетные люди", - пояснил Фуат Сайфитдинов и добавил, что уже одна треть сформирована главой региона.

"На сегодняшнем заседании депутаты областной думы путем рейтингового голосования утвердили 34 члена палаты. Остается избрать ещё одну треть, и она будет сформирована, начнет свою работу", - подчеркнул Фуат Сайфитдинов.

Спикер регионального парламента также остановился на досрочном прекращении полномочий депутата Николая Руссу. "В настоящее время компании, которую он возглавляет, предстоит реализовать масштабные проекты на Дальнем Востоке, на БАМе. В сегодняшних условиях это очень важно, поскольку дает новые возможности для экономики страны, для развития транспортной отрасли", - пояснил он.

Фото предоставлено Тюменской областной думой