За "14 дней в Движении" подростки прокачают себя и свои знания о РДДМ

С 27 января во всей стране проходит марафон Российского движения детей и молодежи "Движение первых" "14 дней в Движении" для подростков 14-17 лет. Акция завершится 10 февраля. Присоединиться можно в любой день.

За две недели на платформе сервиса "Другое дело" участники изучат ряд коротких видеоуроков и выполнят задания, которые познакомят их с ценностями Движения, помогут развить лидерские качества, найти друзей или собрать целую команду единомышленников.

"В основу заданий онлайн-марафона легли 12 направлений деятельности, которые были предложены и утверждены на I Съезде в Москве в декабре прошлого года. Все желающие могут в игровом формате познакомиться с Движением и закрепить свои знания о нем", – отметил председатель правления РДДМ "Движение первых" Григорий Гуров.

За выполнение каждого задания участникам марафона начисляются баллы, которые можно обменять на полезные призы: стажировки, курсы, встречи с артистами, консультации экспертов и многое другое. Лидеры по количеству набранных баллов получат уникальный мерч от "Движения первых" и возможность участвовать в университетской смене. Личные результаты можно отследить на специальной доске лидеров, которая будет находиться в открытом доступе для каждого участника.

Руководитель программы развития "Другое дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" Кирилл Хвиль:

Наша общая цель – дать молодежи России максимум возможностей для самореализации и помощи другим. В рамках марафона можно придумать свой проект, реализовать полезную инициативу или просто прокачать собственные знания и компетенции. Я уверен, что у каждого человека в нашей стране огромный потенциал. Мы лишь подталкиваем ребят к его реализации.

Спикерами видеоуроков выступают известные подростки – олимпийские чемпионы, блогеры, победители международных олимпиад, участники телешоу и обладатели различных наград.