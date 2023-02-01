Тюменских волонтеров ждут в инклюзивной книжной мастерской

В рамках проекта "Инклюзивная книжная мастерская "ТАКТИМО: прикоснись к профессии" Содружество библиотек Тюменской области организовало пять обучающих занятий. Волонтеры познакомились с видами тактильных книг, с требованиями по их изготовлению, с необходимыми материалами и атрибутами.

По отзывам участников интереснее всего было попробовать изготовить буквы и другие детали из разнофактурных материалов – фетра, фоамирана, нескольких видов ткани. Большой интерес вызвали отрисованные в цвете и нужном размере макеты трех рукодельных книг для малышей – "Музыкант", "Швея" и "Массажист". Сейчас в проекте начинается самая активная и трудоемкая работа – изготовление изданий.

Содружество библиотек Тюменской области всех волонтёров, откликнувшихся на призыв, приглашает продолжить совместную работу по пошиву тактильных рукодельных книг для слепых и слабовидящих детей. Записаться на рабочие встречи, которые пройдут 1, 2 и 4 февраля, можно на "Добро.ру" и по телефонам: 22-70-40; 50-53-02; 50-55-47. До конца марта будут изготовлены для книжек четыре куклы: пара музыкантов с 3 сменными нарядами, швея и массажист.

Проект "Инклюзивная книжная мастерская "ТАКТИМО: прикоснись к профессии" реализуется АНО "Содружество библиотек Тюменской области" в сотрудничестве с Тюменской областной научной библиотекой имени Менделеева при поддержке департамента культуры Тюменской области с использованием средств областного бюджета.