Президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс

1 февраля начинается заявочная кампания на второй грантовый конкурс 2023 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

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Заявки через информационную систему фондкультурныхиницатив.рф могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, индивидуальные предприниматели до 20 марта 2023 года.

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Общий грантовый фонд конкурса – 4 млрд рублей, средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер.

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Проекты могут быть поданы по девяти тематическим направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ" и "Мы вместе".