Президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс

14:00 01 февраля 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

1 февраля начинается заявочная кампания на второй грантовый конкурс 2023 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Заявки через информационную систему фондкультурныхиницатив.рф могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, индивидуальные предприниматели до 20 марта 2023 года.

Общий грантовый фонд конкурса – 4 млрд рублей, средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер.

Проекты могут быть поданы по девяти тематическим направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ" и "Мы вместе".

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2023