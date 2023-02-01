Конкурс родоведов провели в Заводоуковске

Знание своей родословной, сохранение истории своей семьи – важнейший оплот формирования традиций и ценностей. Так думают заводоуковские ребята, участники окружного конкурса родоведов.

37 юных родоведов изучали свои корни в течение четырех месяцев. Ребята подготовили научные и творческие работы, в которых рассказали о предках и их роли в развитии страны, региона и округа.

Школьники с неподдельным интересом рассказали об истоках происхождения своего рода, показали семейные реликвии: медали, книги, часы, рукоделие предков.

На минувшей неделе отметили лучшие работы. В номинации "Научная работа по описанию родословной" 1 место занял ученик Заводоуковской школы № 4 – Субач Егор, 2 место присуждено Сидоровой Злате, ученице городской школы №3, 3 место – Кристя Полине, ученице школы №2.

В номинации "Творческая работа по описанию родословной" места распределены следующим образом. 1 место – Евстафьев Матвей, ученик школы №3, Васильев Сергей, ученик школы №1, 2 место – Карауш Степан, ученик школы №3, Воронов Роман, ученик школы №1, 3 место – Горбаченкова Василиса, ученица Комсомольской школы, Панюков Иван, ученик Бигилинской школы.

Организаторы конкурса надеются, что проведение мероприятия станет сильным мотивирующим фактором в изучении семьями своей родословной, ведь знание прошлого своего рода помогает определить место семейной фамилии в истории страны, а составление родословной позволяет лучше понять и узнать жизнь Отечества.