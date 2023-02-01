Мультидисциплинарные бригады помогают зависимым тюменцам адаптироваться в нормальной жизни

Фото пресс-службы Областного центра профилактики и реабилитации

Областной центр профилактики и реабилитации организует работу мультидисциплинарных бригад в Тюменской области для того, чтобы помочь людям с зависимостями адаптироваться в соцсреде. В 2022 году было организовано 13 выездов в муниципалитеты, по результатам проведенной мотивационной работы с семьями 34 человека обратились в Областной центр профилактики и реабилитации, сообщает пресс-служба центра.

Директор Областного центра профилактики и реабилитации Нариман Караисаев:

Работа, связанная с оказанием помощи зависимым от наркотиков и алкоголя, требует инновационного подхода. Мультидисциплинарные бригады обеспечивают доступность социальной реабилитации пациентам, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью, в том числе в отдаленных поселениях.

В состав бригады входят психиатр-нарколог, психотерапевт, специалист по социальной работе, психолог, а также консультанты из числа тех, кто когда-то сам был зависимым. Согласно сложившейся практике в состав прибывающих на место мультидисциплинарных бригад включаются представители местных органов и учреждений профилактики, в том числе соцзащиты. Не секрет, что у каждого алкоголика или наркопотребителя своя судьба, свои особенности, свое окружение. Именно на этом и построена работа специалистов – на месте разобраться, как помочь человеку выбраться из болота своих пристрастий и найти правильный путь своей дальнейшей жизни.

Как отмечает Нариман Караисаев, никого насильно забирать из дома в клинику, разумеется, не будут, но попытаются убедить человека, что так, как он живет, больше жить нельзя. В случае необходимости Областной центр профилактики и реабилитации обеспечит и доставку пациента для прохождения реабилитационной программы.

Также речь идет о выстраивании профилактической работы, в которой особое внимание уделяется противодействию наркомании и алкоголизму среди подростков, прежде всего из "группы особого внимания", которые наиболее подвержены антисоциальным формам поведения. Психологи и врачи-наркологи призваны прямо в учебном заведении или в местном клубе довести до молодежи информацию о губительных последствиях употребления алкоголя и наркотиков, формируя негативное отношение к антисоциальному образу жизни.

"Проведение такой выездной работы позволит решить многие проблемы на местах, улучшит социальный климат в небольших населенных пунктах, откроет двери в дома тех, чьи семьи долгие годы страдают от безвыходности", – считают специалисты учреждения.

Областной центр профилактики и реабилитации – ведущее в Тюменской области государственное учреждение, специализирующееся на медико-социальной и социально-педагогической реабилитации взрослых граждан и несовершеннолетних. Реабилитация взрослых, склонных к употреблению наркотиков и алкоголя, проходит в рамках проекта "Феникс", а работа с несовершеннолетними проводится на проекте "Ступени".