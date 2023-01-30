Суд лишил тюменку родительских прав на четверых детей

16:00 30 января 2023
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Калининский районный суд Тюмени лишил женщину родительских прав на четверых малолетних детей по ходатайству ее свекрови, она стала для девочек опекуном, рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы ТО.

Пожилая тюменка обратилась в суд с иском в отношении своей бывшей снохи, ранее судимой за наркопреступление и заочно ограниченной судом в родительских правах на своих дочерей. Она утверждала, что мать девочек ведет антиобщественный образ жизни, не работает, употребляет наркотики, надолго исчезает из дома и находится на профилактическом учете в полиции, как родитель, оказывающий отрицательное влияние на детей. Плюс ко всему ее задолженность по алиментам на октябрь прошлого года составила более 333 000 рублей. С лета 2021 года женщина состоит на учете у врача-нарколога.

Решением Калининского районного суда еще летом 2021 года мать ограничили в родительских правах, а детей передали в отдел опеки. С родительницы взыскали алименты на их содержание. Тогда же женщину предупредили, что если не изменит своего отношения к детям, то ее лишат родительских прав. По ходатайству отдела по опеке и охране прав детства суд назначил бабушку опекуном внучек.


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