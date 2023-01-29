В Тобольском районе пройдут зимние игры

180 спортсменов из 19 сельских поселений Тобольского района выйдут на старт XXII зимних сельских спортивных игр 4 и 5 февраля. Они приурочены к 100-летию со дня образования муниципалитета. Торжественное открытие пройдет на базе СОК "Сибиряк" школы в пос. Прииртышский, сообщает Тюменская линия.

В программу игр вошли: крестьянская эстафета; соревнования спортивных семей; лыжные гонки; соревнования по шахматам; двоеборье глав сельских поселений.