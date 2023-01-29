О способах профилактики мочекаменной болезни у кошек сообщила тюменский ветеринар

Как рассказала ветеринар Камилла Сатркова, в рационе у питомцев должно быть большое количество чистой воды. "Есть ряд хитростей, например, ставить емкость с водой не рядом с миской для еды. Также приобрести специальный фонтанчик и поставить его на кухне или в одной из комнат. Как вариант добавлять и кубик льда в миску с водой, так как животное предпочитает прохладную воду", – говорит эксперт.

Камилла Сергеевна рекомендует приобретать специальный корм в зоомагазинах, который предупреждает мочекаменную болезнь. Не следует допускать лишний вес и стрессовые ситуации для питомца. Особое внимание необходимо уделять и оперативным методам, сообщает АиФ-Тюмень.