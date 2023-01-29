Ишимские врачи помогли жителю Воронежской области

Ишимские неврологи спасли жизнь дальнобойщику из Воронежской области. 54-летнему мужчине стало плохо во время движения по трассе Омск-Ишим.

Все началось с головокружения, затруднения речи и глотания. Пациента экстренно доставили в первичное сосудистое отделение Областной больницы №4 (г. Ишим).

"Состояние пациента оценивалось как тяжелое: спутанное сознание, паралич правой стороны тела, нарушение речи и затруднение при глотании, - рассказывает Наталия Холмова, заведующая отделением ОБ №4. – Компьютерная томография показала инфаркт мозга, вызванный стенозом мозговых артерий".

Врачам удалось вернуть часть утраченных в результате инсульта жизненно-важных функций. На момент выписки пациент уже проходил с опорой до 100 метров. Ему была предложена дальнейшая реабилитация в медучреждении Тюменской области, но пациент отказался.

Чтобы не пропустить инсульт, важно обращать внимание на первые нарушения мозгового кровообращения, которые длятся от нескольких минут до нескольких часов и проходят самостоятельно. Человек может ощутить резкую, нарастающую слабость в руке или ноге, онемение в конечностях с правой или левой стороны, нарушение речи, координации движений, остро возникшую асимметрию лица, сообщила Жанна Стрижак, пресс-секретарь областной больницы №4 (г. Ишим).