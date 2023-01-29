Ишимский музей проводит конкурс для детей

В Ишимском музейном комплексе имени П.П. Ершова начался прием работ для участия в творческом конкурсе "Сказка в ладошках 2023".

Работы принимаются до 24 февраля 2023 года по адресу: г. Ишим, ул. Советская, 30, музей П.П. Ершова, методический кабинет.

Возраст участников конкурса от 3 до 15 лет. На конкурс могут быть представлены творческие работы в номинациях:

- "Нам со сказкой по пути" - поделки из разных материалов по произведениям писателей-юбиляров: В.В. Медведева ("Баранкин, будь человеком"), В.Ф. Одоевского ("Мороз Иванович", "Городок в табакерке"), А.Н. Толстого ("Золотой ключик или приключения Буратино") и т.д.

- "Девичьи украсы" - самодельные украшения (серьги, бусы, браслеты, подвесы) из разных материалов: бисер, текстиль, природные материалы и т.д. Предполагается также провести дефиле в девичьих украсах и в народном костюме.

- "Жили-были валенки" - в этой номинации можно представить валенок, как образ (сказочный персонаж) или изготовить "Расписной валенок" (художественное и фантазийное оформление валенка с помощью различной техники и материалов. Дефиле на сцене в валенках и в любых костюмах также предусмотрено.

- "Хоровод дружбы" - участники конкурса могут представить изготовленные своими руками костюмы разных национальностей, живущих на территории Тюменской области. И продефилировать в них на сцене. Можно поучаствовать и в "Карнавале сказочных героев", если создать костюм сказочного героя. Зрители и жюри оценят представленные костюмы на сцене.

Награждение состоится 5 марта в 13:00 во Дворце культуры на ул.Привокзальной,17. Подробности по телефону +7(34551)2-31-41.

По материалам Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова.