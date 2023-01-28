Население Тюменской области растет

15:27 28 января 2023
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В Тюменской области официально проживает 1 млн 555,8 тыс. человек. За год оно увеличилось на 3,9 тысячи. Оперативные данные на 1 ноября 2022 года сообщил Тюменьстат.

В январе-октябре на ПМЖ в Тюменскую область переехало 42 тыс. 315 граждан. Основная часть — 36 тыс. 691 человек — из других регионов страны. Еще 5 тыс. 251 человек прибыли к нам из стран СНГ, 373 — из дальнего зарубежья. За этот же период в регионе родился 14 тыс. 881 малыш, сообщает Вслух.ру.

Теги: население , Тюменьстат
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