Население Тюменской области растет

В Тюменской области официально проживает 1 млн 555,8 тыс. человек. За год оно увеличилось на 3,9 тысячи. Оперативные данные на 1 ноября 2022 года сообщил Тюменьстат.

В январе-октябре на ПМЖ в Тюменскую область переехало 42 тыс. 315 граждан. Основная часть — 36 тыс. 691 человек — из других регионов страны. Еще 5 тыс. 251 человек прибыли к нам из стран СНГ, 373 — из дальнего зарубежья. За этот же период в регионе родился 14 тыс. 881 малыш, сообщает Вслух.ру.