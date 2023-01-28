Александр Моор наградил Студенческий совет Тюменской области

В День студента губернатор традиционно встретился с

инициативными учащимися вузов, колледжей и техникумов региона и вручил

благодарственные письма за работу в течение года.

— 2022 год был для Студсовета ярким и насыщенным. Мы смогли вдохнуть вторую жизнь в проекты, которые не проводились с 2019 года. Более 6 000 учащихся приняли участие в мероприятиях, организованных нашей командой — это областной студенческий форум, "Кампус 2.0: ВОбщаге", конкурс управленцев "Лидеры 72", региональный этап премии "Студент года — 2022" и областное посвящение в первокурсники. Показатели вернулись к допандемийному уровню. Очень надеюсь, что Студенческий совет следующего созыва будет достойным преемником. Спасибо всем причастным за этот год, было здорово! — поделилась своими мыслями Динара Канаева, председатель Студенческого совета 2022 года, а также участница состава 2023 года.

На событии были презентованы результаты исследования студенческой среды Тюменской области. На протяжении всего года по поручению губернатора проводилась серьезная работа по выявлению проблемных точек в ее развитии. В 2022 году активисты продолжили изучение, уделив особое внимание трем сферам жизни студентов — финансам, карьере и жилищным условиям. Александр Моор поручил направить полученную информацию в профильные органы власти для использования в работе, сообщила Комсомольская правда-Тюмень.