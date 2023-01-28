О профилактике онкологических заболеваний рассказали тюменцам

В Тюменской области работают специальные кабинеты для своевременного выявления раковых болезней.

"Каждому человеку старше 18 лет рекомендовано раз в год посетить кабинет раннего выявления заболеваний в рамках профилактического осмотра. Когда пациент приходит, специалист проводит комплексное обследование: осмотр кожных покровов, видимых слизистых оболочек, осмотр полости рта, пальпацию периферических лимфатических узлов, осмотр и пальпацию щитовидной железы, молочных желез (для женщин) и грудных желез (для мужчин), живота и т.д. Немаловажным является измерение артериального давления и проведение анкетного скрининга, где есть вопросы для определения отягощенной наследственности по онкологическим заболеваниям", – пояснила заведующая отделением медицинской профилактики взрослой поликлиники ОКБ №2 Альбина Усманова.

Для здоровой и долгой жизни, каждый человек должен придерживаться несколько простых, но важных правил. Например, каждый человек должен раз в год проходить профилактическое обследование, регулярно проверять свое артериальное давление, следить за показателями общего анализа крови, глюкозы и холестерина, проходить флюорографическое обследование, знать свой ВИЧ-статус и др., сообщает АиФ-Тюмень.