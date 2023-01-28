В Тюмени пройдет традиционная #СпецоперацияЛед

10:32 28 января 2023
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23 февраля на льду реки Туры и на тюменской набережной в районе Моста влюбленных пройдут автогонки сотрудников силовых структур на служебных автомобилях, дрифт и трековые гонки на льду.

Организаторами мероприятия, которое в 2022-м году собрало более 30-ти тысяч зрителей, выступают правительство Тюменской области, Госавтоинспекция региона, Тюменская региональная федерация автомобильного спорта администрация города Тюмени и региональное Общество "Динамо".

Для тюменцев пройдут мастер-классы патриотической направленности, будут работать выставки ретро и военной техники, интерактивные площадки, в том числе по безопасности дорожного движения.

С 12 до 15 часов будут работать полевые кухни, угощая зрителей автогонок горячим чаем и кашей. На льду реки Туры пройдут показательные выступления инспекторов ДПС по задержанию правонарушителей и военно-историческая реконструкция, сообщила Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: ГИБДД Тюменской области
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