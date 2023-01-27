Столетняя тоболячка рассказала о секрете своего долголетия

Гавгара Сафеевна Кутумова - участница трудового фронта, сегодня ей исполнилось 100 лет, а секрет ее долголетия прост - движение, танцы и песня. С юбилеем ее поздравил глава Тобольска Максим Афанасьев.

Родилась Гавгара Сафеевна в деревне юрты Иштаманы Тобольского района. В годы Великой Отечественной войны и потом всю свою жизнь работала в школе учителем начальных классов. Воспитала пятерых детей, говорит, что снох себе находила сама. У нее 9 внуков и 13 правнуков.

Награждена медалями "За доблестный труд годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.", "Ветеран труда", а также юбилейными медалями и медалью "Мать героиня".

По словам юбилярши, он до сих пор помогает внукам-школьникам работать над исследованиями, а все благодаря своей феноменальной памяти и большому интересу к истории города.

"Гавгара Сафеевна вековой юбилей отмечает в многочисленном кругу родных и близких – главное богатство, которое мы наживаем за всю нашу жизнь. От всей души поздравляю с вековым юбилеем! Счастья, здоровья и тепла!" - отметил в своём Telegram-канале Максим Афанасьев.