В тюменском селе открыли современную амбулаторию

15:30 27 января 2023
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Амбулаторию в селе Ембаево  меньше чем за год. Площадь здания – 600 м², места хватило всем, сообщил губернатор Александр Моор.

Для пациентов работают три врача-терапевта, два педиатра, хирург, акушер-гинеколог и стоматолог. Теперь местные жители будут получать медицинские услуги в комфортных, современных условиях.

Сельская амбулатория построена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

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