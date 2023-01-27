В тюменском селе открыли современную амбулаторию

Амбулаторию в селе Ембаево меньше чем за год. Площадь здания – 600 м², места хватило всем, сообщил губернатор Александр Моор.
Для пациентов работают три врача-терапевта, два педиатра, хирург, акушер-гинеколог и стоматолог. Теперь местные жители будут получать медицинские услуги в комфортных, современных условиях.
Сельская амбулатория построена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.
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