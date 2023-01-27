"Ребячья республика" соберет талантливых творцов на "Ребячьи забавы"

28 – 30 января в "Ребячьей республике" в целях развития детского творчества и популяризации игровых и театральных коллективов пройдет ХXI открытый межрегиональный фестиваль-конкурс детского творчества "Ребячьи забавы".

Заявки на участие подали 13 детских коллективов, ожидается около 300 участников в составе детских театральных коллективов Тюменской области.

Учредитель и организатор конкурса – АНО "Областной детский оздоровительно-образовательный центр "Ребячья республика". Фестиваль-конкурс пройдет при поддержке Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе".

В задачи конкурса входит создание благоприятной среды для развития творческого потенциала детей и подростков, популяризация детского игрового и театрального творчества, обмен опытом работы между театральными и игровыми коллективами разных городов и районов Тюменской области и других регионов России и так далее.