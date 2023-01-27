Мобильные бригады помогают пожилым и инвалидам посещать поликлиники и социальные центры

Мобильные бригады по доставке из сельской местности граждан старше 65 лет и инвалидов в медицинские организации и организации социального обслуживания работают в Тюменской области с 2019 года. Это стало возможным в рамках в рамках реализации федерального и регионального проектов "Старшее поколение" национального проекта "Демография".

За 2022 год около 14 тысяч граждан старше 65 лет и инвалидов доставлены в медицинские организации на диспансеризацию, профилактические осмотры, вакцинацию от гриппа, пневмоккоковой инфекции, от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), для прохождения реабилитационных программ после перенесенного COVID-19 и др.

4 тысячам пожилых людей и инвалидов доставлены на дом продукты питания, лекарственные препараты, предметы первой необходимости, доставка медработников.

Мобильные бригады работают в 23 муниципальных образованиях Тюменской области, все услуги бесплатны. Доставка включает в себя поездку от места жительства до медицинской организации (организации социального обслуживания) и обратно.

Для предоставления услуги граждане старше 65 лет и инвалиды могут обратиться в медицинскую организацию либо в центр социального обслуживания населения по месту жительства (контакты прилагаются).

В десоцразвития напоминают, что инвалиды 1, 2 группы, имеющие II или III степень ограничения способности к передвижению и/или самообслуживанию, а также ограничения способности к контролю за своим поведением, могут воспользоваться этой услугой при сопровождении родственника или иного лица, изъявившего желание сопровождать гражданина. Информация о потребности граждан старше 65 лет и инвалидов в доставке в медицинские организации поступает в организацию социального обслуживания из медицинской организации.