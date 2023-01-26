Тюменские медики в 2023 году планируют принять на профосмотрах около 577 тысяч взрослых жителей области

Диспансеризация - современное предупреждение заболеваний. Ежегодный профилактический медицинский осмотр позволяет выявить проблемы со здоровьем на ранней стадии, В 2023 году количество охваченных им должно вырасти на 15 процентов, заявила замдиректора департамента здравоохранения Татьяна Новикова.

В 2022 году различные виды профилактического осмотра прошли 484 тысячи жителей региона. Более чем у тысячи при этом выявлены онкологические заболевания, при этом в 80 процентов случаев - на ранних стадиях. У 13 тысяч обнаружены проблемы с системой кровообращения. Рекомендации по предупреждению хронических заболеваний получили более 400 тысяч из осмотренных врачами тюменцев.

В сельских территориях осмотрено около 120 тысяч человек, для этого медбригады выезжали в районе 8,5 тысячи раз.