В Тюменской области создано 112 первичек РДДМ "Движение первых"

Первое заседание совета регионального отделения РДДМ Тюменской области "Движение первых" прошло 24 января в департаменте образования и науки Тюменской области, на нем члены совета согласовали план работы реготделения на 2023 год и создание научно-методического совета РДДМ.

На сегодня первичные отделения Российского движения детей и молодежи созданы в 112 образовательных организациях в Тюменской области, что является абсолютным рекордом по стране. В их состав входят общеобразовательные, профессиональные образовательные организации, учреждения допобразования, спорта и культуры.

"В состав совета вошёл 21 представитель детских, молодежных и других общественных и государственных организаций. Все являются профессионалами, полны идей и готовы приступить к реализации проектов для детей и молодежи Тюменской области", - прокомментировала Председатель координационного совета Российского движения детей и молодежи в Тюменской области Наталья Ахлюстина.