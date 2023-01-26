Родственникам красноармейца, найденного тюменскими поисковиками более 20 лет назад, передадут смертный медальон

В летней экспедиции 2002 года в д. Сазоненки Западнодвинского р-на Тверской области были обнаружены останки бойца РККА. Поисковые и эксгумационные работы проводили поисковые отряды "Кречет" (г. Тюмень), "Подвиг" (г. Андреаполь), "Память" (г. Западная Двина).

В течение длительного времени не удавалось прочитать вкладыш медальона. И только в начале этого года специалисты лаборатории "Солдатский медальон" с применением современных технологий смогли прочитать записи на вкладыше. .Оказалось, что боец Ремизов Николай Анисимович, 1916 г. р., был призван 25 июня 1941 г. Калининским РВК, Московская обл., г. Москва. Специальность: стрелок. Причина выбытия: пропал без вести в октябре 1941 г.

Благодаря оперативной работе Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" и регионального отделения "Поискового движения России" в Пензенской области в кротчайшие сроки были найдены родственники стрелка Николая Анисимовича Ремизова.

Поисковики нашли внук красноармейца – Владимир Александрович Ремизов живет в Москве. Отряд "Кречет" уже взаимодействует с родственниками для передачи медальона бойца.

"В данный момент готовится для передачи смертный медальон и архивные документы. Также родственникам будет сообщены координаты братской могилы, в которой захоронены останки красноармейца Ремизова Николая Анисимовича, чтобы они смогли приехать и отдать дань уважения героическому подвигу своего деда", – пояснила руководитель регионального отделения "Поисковое движение России" в Тюменской области Светлана Матвеюк.