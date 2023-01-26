Тюменский родком выступает против концертов Инстасамки

Скриншот - сайт Родком72.рф

Тюменский родительский комитет потребует от местных властей отменить концерт Дарьи Зотеевой, известной под ником Инстасамка, из-за ее аморального репертуара, следует из сообщения на сайте общественной организации.

Выступление запланировано на 29 марта, в афише указано, что мероприятие 16+, в своем телеграм-канале девушка пообещала отсутствие на концертах старых треков и мата, однако тюменцы таким заявления не поверили.

"Чтобы стать приличным человеком и писать действительно классную музыку, надо как минимум перестать быть Инстасамкой. Само это искусственное слово-псевдоним и сцепленный с ним образ жизни и поведения никак не дружит ни с талантами, ни с приличиями! А пока этого чудесного преображения не случилось, призываем все власти Тюменской области, включая губернатора, прислушаться к заявлению Екатерины Мизулиной* и отменить концерт Инстасамки в Тюмени на основании её "прежних заслуг", которых для этого вполне достаточно", - написал член Правления ТРК Андрей Генерозов.

Заявления с требованием отменить концерт Тюменский областной родительский комитет планирует направить в департамент культуры и отвечающий за молодежную политику, прокуратуру, УФАС, детскому омбудсмену и губернатору Тюменской области.

*Екатерина Мизулина - директор Лиги безопасного интернета и члена Общественной палаты РФ.