Центр молодежных инициатив открыли в аграрном университете

В Тюмени открылся Центр молодежных инициатив при Государственном аграрном университете Северного Зауралья, он находится в здании бывшего университетского общежития.

Студенты привлекли к ремонту помещений грантовые средства, средства вуза и его партнеров.

"Во внеурочную деятельность вовлечены 557 студентов, работают 12 молодежных объединений. Теперь у ребят есть пространство для общения и социального проектирования", - отметила ректор вуза Елена Бойко.

Заместитель губернатора Владимир Чейметов пообещал всестороннюю поддержку студенческим проектам и подчеркнул, что именно студенты и школьники высказывают нестандартные идеи, решают по-новому трудные задачи.

Руководителем центра стал студент Федор Маслов. "Мы реализуем несколько соцпроектов, обустраиваем сельские библиотеки и дома культуры. В 2023 году усилия будут направлены на экологическую повестку. Кроме того, планируется помощь в организации сельской библиотеки в Краснодоне", - рассказал он.