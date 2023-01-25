Фальков рассказал о приоритетах высшего образования в России

В развитии российского высшего образования есть три приоритета на ближайшее время: технологический суверенитет, качество и привлекательность региональных вузов, сообщил на пресс-конференции для студенческих медиа глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Для системы высшего образования первый вызов — это активно включиться в обеспечение технологического суверенитета. Второе — очень важное обстоятельство наряду с технологическим суверенитетом — это качество высшего образования", — подчеркнул министр.

Ар словам Фалькова, целая линейка решений последнего времени направлена на достижения этих задач: создание кампусов мирового уровня, запуск программы "Приоритет 2030", "Передовые инженерные школы".

"Достижения первых двух целей возможно, только если университеты перестроятся, если их команды будут нацелены на развитие, если они начнут реальные изменения. Это большой вызов для самих вузов. И многим университетам, особенно в регионах, предстоят серьезные изменения с тем, чтобы они были привлекательны и для студентов, и для индустриальных партнеров, и для бизнеса", — подытожил Фальков.