В Тюменской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

Снижение заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом по отношению к предыдущей неделе составило 5,5%, эпидемический порог по субъекту превышен на 16,43 %, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Среди детей заболеваемость ниже эпидпорога, в структуре циркулирующих вирусов все также превалируют вирусы гриппа А и В.
в ведомстве отмечают, что на минувшей неделе зарегистрирован рост заболеваемости населения COVID-19 на 19,5 %.
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