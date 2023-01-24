В Тюменской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

11:42 24 января 2023
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Снижение заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом по отношению к предыдущей неделе составило 5,5%, эпидемический порог по субъекту превышен на 16,43 %, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Среди детей заболеваемость ниже эпидпорога, в структуре циркулирующих вирусов все также превалируют вирусы гриппа А и В.

в ведомстве отмечают, что на минувшей неделе зарегистрирован рост заболеваемости населения COVID-19 на 19,5 %.

Теги: грипп , коронавирус , ОРВИ
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