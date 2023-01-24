В проекте "Тюменская слава" начинаются интерактивные занятия

Содружество библиотек Тюменской области 27 января проведет первое выездное интерактивное занятие "Мобильной 3D-лаборатории "Тюменская слава": ребятам из гимназии № 49 расскажут о нефтяной, военной и научной славе Тюменской области.

На выездных уроках школьникам покажут нефть, добытую на разных месторождениях, подростки соберут пазлы с таблицей Менделеева, пройдут мини-квест по темам Великой Отечественной войны, их ждут и другие необычные интерактивы. Изюминкой занятий будут VR-экскурсии: благодаря VR-очкам школьники 11–17 лет прогуляются по улочкам Тюмени, не покидая стен родной школы.

Проект реализуется на средства гранта губернатора Тюменской области, сообщают в Содружестве библиотек.