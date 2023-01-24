На Госуслугах начался приём заявок на отсрочку от службы в армии для ИТ-специалистов

На Госуслугах стартовал приём заявок на отсрочку от срочной службы для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва, подать заявки с 23 января до 6 февраля включительно могут сотрудники аккредитованных ИТ-компаний, сообщает Минцифры РФ.

Ранее поданное в 2022 году заявление не позволит получить отсрочку от срочной службы этой весной. Его нужно подать заново. Помимо ФИО и прочих персональных данных, нужно указать диплом об образовании, стаж работы в аккредитованных компаниях, военный комиссариат, в котором сотрудник состоит на учёте. Если сотрудник получит повестку на срочную службу, он должен будет явиться в военкомат, чтобы подтвердить право на отсрочку.

Минцифры передаст обновлённые списки в Минобороны до 1 марта. Во время весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия проверит документы для предоставления отсрочки.

Правила подачи заявлений изменены. Теперь информацию о себе через Госуслуги может заполнить сам сотрудник. Подробности здесь.