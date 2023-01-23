Депутаты Тюменской гордумы провели около 1500 личных приемов граждан за год

Депутаты Тюменской городской думы за 2022 год приняли свыше 2300 обращений горожан, около двух третей вопросов в работу поступили с личных приемов - в минувшем году народные избранники провели около полутора тысяч таких встреч.

Актуальной в минувшем году была тема благоустройства. Так, по просьбе жителей и по ходатайству Юрия Коновалова на опасном участке дорожки у школы № 69 установили перила, чтобы снизить вероятность получения травм на подъеме и спуске. Вопрос оперативно решен после обращения депутата в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

О нарушениях графика перевозок по маршруту № 5 сообщили Роману Явнычу. По словам жителей, автобусы курсировали не по расписанию. После запроса депутата из администрации города перевозчику было направлено официальное письмо с требованием принять меры по неукоснительному соблюдению расписания и выполнению всех запланированных рейсов. Роман Явныч держит ситуацию на контроле.

Николай Моисеев выделил деньги на приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей, список детей для этого составили активисты ТОСа жилого района Мелиораторов вместе с педагогами школы № 45. "Для меня очень важно поддержать ребят, поздравить их, пожелать здоровья и больших успехов в учебе", – отметил народный избранник.

Александр Захаров помог приобрести для артистов ветеранской организации 6-го микрорайона новые костюмы. График выступлений хора "Любавушка" насыщенный, и ветераны поблагодарили депутата за новые сценические образы.

Председатель гордумы Евгений Заболотный отметил, что по каждому обращению проведена тщательная работа, 128 запросов направлены в различные ведомства для уточнения информации. "Благодаря тесному взаимодействию жителей, депутатов и представителей администрации реализуются городские проекты и решаются частные вопросы тюменцев. Уверен, что такое эффективное взаимодействие продолжится и в 2023 году,- подчеркнул спикер.