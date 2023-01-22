В Тюмени пройдет второй гик-фестиваль

Летом 2022 года прошел гик-фестиваль "Kitsune-con", он собрал большое число участников.

- У нас такой фестиваль прошел впервые, но отлично себя зарекомендовал, - говорит генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков. - В программе были турнир по арт-фехтованию, аллея мастеров, мужская и женская хореография, костюмированная демонстрация персонажей, а также сотни гостей в костюмах любимых героев.

Это один из самых зрелищных фестивалей, который вызвал неподдельный интерес не только у жителей Тюменской области. Тому свидетельство специальные автобусные туры с гостями и участниками из Екатеринбурга и Кургана. В этом году постараемся сделать фестиваль ещё масштабней.

В тюменском Выставочном зале в 2023 году пройдет более пятидесяти различных фестивалей, выставок и ярмарок. - Помимо традиционных, к которым наши посетители проявляют постоянный интерес, впервые у нас пройдёт специализированная выставка "Застройщики Тюмени", где во всем многообразии будут представлены проекты местных строительных компаний, - отметил Михаил Брудков.

По материалам департамента потребительского рынка администрации города Тюмени.